Самые опасные детали детских игрушек назвала педиатр

Специалист педиатр Исмаил Османов рассказал, какие детали детских игрушек самые опасные. По словам медика, стоит отказаться от игрушек с мелкими деталями и магнитными шариками, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

По мнению медика, все игрушки, которые содержат мелкие детали и магнитные шарики, небезопасны для игры ребенка.

«Тем более гелевые шарики, которые, когда попадают в организм, разбухают и увеличиваются в сотни раз, вызывают непроходимость кишечника, часто у таких детей развиваются критические состояния с угрозой жизни, при которых нужна срочная операция. Ситуация осложняется тем, что гелевые шарики не видны ни на УЗИ, ни при рентгенологическом исследовании, их нужно все время ловить, выявлять. А магнитные шарики находят друг друга в кишечнике и могут вызвать перфорацию кишечника, с развитием воспаления, перитонитом», — рассказал Исмаил Османов.

Доктор отметил, что бывают случаи, когда в организм ребенка попадают бытовые вещи, например, связка ключей от почтового ящика или магнитные браслетики для фитнеса. Он предупредил, что такие предметы опасны тем, что они механически поражают пищевод, желудочно-кишечный тракт, а если попадают в бронхи, то могут вызвать остановку дыхания.

Ранее мы писали о трехлетнем ребенке из Алматы, который проглотил магнитную батарейку. Медикам пришлось экстренно оперировать малыша.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.