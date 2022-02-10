Самые счастливые люди — астрологи перечислили даты рождения везунчиков

Фото из открытых источников
В какие дни месяца рождаются самые счастливые люди, рассказали астрологи и нумерологи, передает zakon.kz.
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По их мнению, как сообщает rsute.ru, существуют определенные дни в каждом месяце, в которые рождаются самые счастливые люди.
Овен
Представители этого знака зодиака — огненные люди, обладают сильным характером, который помогает им в трудную минуту.
Самые успешные даты для них – 2, 8, 24 и 29 числа любого месяца.
Телец
Тельцы обладают яркой внешностью и характером, который помогает им преодолеть трудности на пути.
Удачливые люди рождаются 2, 5 и 30 числа.
Близнецы
Представители данного созвездия интеллектуальны, двойственны и склонны к авантюрам.
Наибольший успех сулят им 1, 2 и 19 числа.
Рак
Рак — самый сложный знак зодиака, перед ним всегда открываются большие возможности.
Люди, которые родились 1, 2, 7, 8, 12 и 30 числа, способны притягивать к себе удачу и счастье.
Лев
Под данным созвездием родились умные, таинственные и порой загадочные личности.
Счастливые дни для Львов – 4, 8, 12, 22 и 30 числа.
Дева
Дева — земной знак зодиака, один из самых умных, таинственных и необычных.
Если представители данного созвездия родились 2, 6, 28, 30 числа, они могут не переживать о своем будущем, счастье будет идти следом.
Весы
Рожденные под знаком Весов — умные, талантливые и разносторонние личности, с которыми всегда легко и интересно познавать мир. Они обожают быть лидерами в собственной жизни.
Самые удачливые из них рождаются под такими числами, как: 7, 8, 9, 10, 28.
Скорпион
Скорпионы с легкостью сходятся с людьми, а также обладают магическими способностями.
Им приносят удачу числа: 1, 2, 10, 29.
Стрелец
Представители этого знака зодиака – огненные, стремительные, они с легкостью принимают любые жизненные решения, могут быть упрямыми и храбрыми, знают много разных историй из жизни.
Люди, которые родились 5, 8, 18, 10, 20 и 23 числа, – одни из самых успешных.
Козерог
Козероги – упрямые, резковатые, порой очень ленивые, любят зарабатывать деньги, но так, чтобы им не приходилось много трудиться.
Удачные дни для рождения – 1, 5, 3, 11, 23 числа.
Водолей
Представители данного созвездия – самодостаточные, умные и талантливые личности, благодаря своей силе воле притягивают к себе окружающих людей.
Удачные дни рождения для счастливых людей – 1, 6, 7, 8, 14, 12 числа.
Рыбы
Рыбы – умные, талантливые и уверенные в себе личности, знают, как быть лидерами в собственной жизни.
Удачу им приносят числа 7, 14, 29, 28, 5, 10.
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