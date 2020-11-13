Самых опасных распространителей коронавируса назвал врач

Заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко назвал самых опасных распространителей коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его мнению, люди, переболевшие коронавирусом и затем отказывающиеся носить средства индивидуальной защиты, представляют наибольшую опасность для окружающих.

«Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий», — сказал Карабиненко.

Медик объяснил, что коронавирус остается в верхних дыхательных путях даже после болезни и именно из-за этого все люди должны носить маски.

«Люди, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса. И в первую очередь это дети, это молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает», — заключил Карабиненко.

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