Самый дешевый в мире дом продают за 454 тенге

В США выставили на продажу дом, резервная цена которого составляет всего один доллар (454 тенге), сообщает Zakon.kz.

В объявлении о продаже бунгало с двумя спальнями в Понтиаке, штат Мичиган, говорится, что это может быть «самый дешевый дом в мире».

Агент по недвижимости Кристофер Хьюбел утверждает, что минимальная цена уже вызвала большой интерес после размещения объявления в Интернете.

«Что касается откликов, то я получил сотни телефонных звонков, сотни сообщений, сотни электронных писем. Мой телефон не перестает звонить. В прошлом у меня уже была пара объявлений, получивших подобный резонанс на других вирусных маркетинговых кампаниях», — говорит Кристофер Хьюбел.

Хьюбел признал, что объекту требуется ремонт. Дом был построен в 1956 году и принадлежит своему нынешнему владельцу уже почти 20 лет. После покупки в 2004 году владелец использовал его в основном для сдачи в аренду и даже пытался продать в 2011 году за 10 тыс. долларов.

В последние годы помещение пустовало, что привело к его запустению: устаревшая сантехника в ванной комнате, облупившаяся краска по всему помещению, частично сломанные шкафы на кухне.

Тем не менее, Хьюбел считает, что покупка объект по-прежнему является выгодной и может стать удачным вложением для покупателя.

По его расчетам, ремонт можно сделать за сумму от 25 до 45 тыс. долларов. После ремонта дом будет стоить около 120 тыс. долларов.

Однако в объявлении есть свои нюансы. Объект выставлен на продажу за один доллар, но это не означает, что именно за эту сумму его продадут.

«У меня было много людей, которые просто думали, что они действительно собираются купить его за доллар. Но любой инвестор понимает, что вся идея заключается в том, что мы принимаем предложения и выбираем наиболее выгодное», — сказал Кристофер Хьюбел.

В настоящее время Хьюбел принимает предложения по продаже дома до 23 августа, но считает, что его продадут по цене от 40 тыс. до 50 тыс. долларов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.