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Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей

Фото: Facebook/m.kolbaev

Аким Коксуского района Жетысуской области, отец восьмерых детей Марлен Кольбаев, рассказал корреспонденту Zakon.kz о ходе подготовки его семьи к предстоящему учебному году.

Марлену Кольбаеву 47 лет. Вместе с супругой они воспитывают восьмерых детей. Самая старшая уже замужем, а младшая ходит в детский сад. На сегодня двое из мальчиков обучаются в университете, еще четверо – ходят в школу.

«Дочка у меня замужем, она живет отдельно. После нее идут двое пацанов, они студенты. Учатся на гранте в университетах. Четверо вот ходят в школу, в 9, 8, 5 и 3 классы. Самая младшая у нас в садике. В этом году на шестерых ушло в районе 500 тыс. тенге. В основном у меня же мальчики, поэтому младшие могут носить прошлогоднюю форму старших. Это нормально», – рассказал аким Коксуского района корреспонденту Zakon.kz.

По его словам, в эту стоимость вошла не только школьная форма, но и канцелярские товары.
Марлен Кольбаев отметил, что подготовка в школу является доброй традицией в их семье. Все дети ходят в местные средние школы, а старшие обучаются в университетах южной столицы.

Зарплата акима Коксуского района составляет 750 тыс. тенге.

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