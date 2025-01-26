Самым распространенным видом мошенничества является размещение объявлений о продаже товаров в интернет-магазинах и на популярных интернет-площадках. Об этом 25 января 2025 года заявили в «Киберпол» Алматы, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим в полиции еще раз призвали казахстанцев быть бдительными, осторожными и менее доверчивыми.

«Как правило, мошенники привлекают внимание потенциальных жертв невысокой ценой на реализуемое имущество либо предлагаемую услугу, объясняя это срочностью, низкой закупочной ценой, распродажей остатков и другими предлогами. При этом покупателей просят внести предоплату или полную оплату путем перевода денег на электронный кошелек или банковскую карту. В течение нескольких дней «продавец» обещает скорую доставку товара, а после этого бесследно исчезает», – предупредил начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев.

По его словам, при совершении таких мошенничеств используются системы электронных платежей, а также банковские карты, оформленные на третьих лиц.

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