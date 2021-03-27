Санитарные посты вновь выставляют в Казахстане — СМИ

КТК
Из-за ухудшения эпидобстановки в регионах страны вновь выставляют санитарные посты, сообщает корреспондент «Хабар 24», передает Tengrinews.kz.
По данным телеканала, в «красную зону» по распространению коронавируса вошел Уилский район Актюбинской области.
«Всем, кто въезжает или покидает районный центр, будут измерять температуру, записывать данные. Тех, у кого будут наблюдаться симптомы COVID-19, изолируют на двое суток в карантинный стационар для проведения ПЦР-тестирования. В случае если результат будет положительным, направят в инфекционную больницу. Не разрешается работать развлекательным учреждениям. Банки, ЦОНы и отделения «Казпочты» смогут обслуживать население до 6 часов вечера», — сообщается на сайте «Хабар 24».
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области