Санитарные посты вновь выставляют в Казахстане — СМИ

Из-за ухудшения эпидобстановки в регионах страны вновь выставляют санитарные посты, сообщает корреспондент «Хабар 24», передает Tengrinews.kz.

По данным телеканала, в «красную зону» по распространению коронавируса вошел Уилский район Актюбинской области.

«Всем, кто въезжает или покидает районный центр, будут измерять температуру, записывать данные. Тех, у кого будут наблюдаться симптомы COVID-19, изолируют на двое суток в карантинный стационар для проведения ПЦР-тестирования. В случае если результат будет положительным, направят в инфекционную больницу. Не разрешается работать развлекательным учреждениям. Банки, ЦОНы и отделения «Казпочты» смогут обслуживать население до 6 часов вечера», — сообщается на сайте «Хабар 24».

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