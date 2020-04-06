Санитарные врачи опровергают информацию о том, что жительница Жамбылской области могла заболеть коронавирусом в Костанае

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области опровергает информацию о том, что 21-летняя жительница Жамбылской области могла заболеть коронавирусом в Костанае.
Проведенным эпидемиологическим расследованием специалистами ДККБТУ Костанайской области совместно с коллегами из Тараза было установлено, что данная девушка является жительницей Кордайского района Жамбылской области, где на сегодняшний день зарегистрировано 28 фактов больных лиц с диагнозом COVID-19.
«Длительное время она находилась дома, после чего у нее был подтвержден факт заражения коронавирусом. Единственная на сегодняшний день в Костанайской области пациентка с диагнозом коронавирус находится в удовлетворительном состоянии получает необходимое лечение», — сообщили в пресс-службе департамента.
На сегодняшний день в Костанайской области госпитализировано 185 человек, на домашнем карантине находятся 2148.
Стоит отметить, что количество лиц пересекших границу РК через автомобильные пункты Костанайской области уменьшилось в 20 раз. Если ранее в день регистрировалось от 3 до 5 тысяч человек, то сегодня, благодаря принятым мерам по закрытию границ, в область заехало 290 человек, это водители и пассажиры транзитных большегрузов.Медицинскими работниками проводится осмотр данных граждан, после чего их незамедлительно сопровождают до границы области автопатрули дорожно-постовой службы.