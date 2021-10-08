Санэпидслужбы могут получить право штрафовать за непривитых сотрудников — НПП

Органы санитарно-эпидемиологического контроля могут получить право штрафовать предпринимателей за непривитых сотрудников. О проекте приказа рассказали в Нацпалате предпринимателей «Атамекен», передает Tengrinews.kz.

«Легализовать проверки на наличие паспорта вакцинации у сотрудников предпринимателей предложили два министерства: здравоохранения и национальной экономики. Они инициировали внесение изменений в совместный приказ от 20 июля 2017 года «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — сообщили в НПП.

Проект совместного приказа опубликован на сайте «Электронного правительства«. Публичное обсуждение продлится до 20 октября.

В НПП заявили, что принятие подзаконного акта исключает добровольность граждан к вакцинации, также грозит штрафами предпринимателям.

«Согласно документу отсутствие паспорта вакцинации, отсутствие ПЦР-тестирования в последние 7 дней или медицинской справки, освобождающей от вакцинации, будут отнесены к грубому нарушению. То есть внесение изменений и дополнений даст право органам санэпидемконтроля применять штрафные санкции по статье 425 КоАП в отношении любого работодателя, независимо от формы собственности, вида деятельности и категории бизнеса», — рассказал заместитель председателя правления НПП Ербол Устемиров.

Согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана обязательную вакцинацию должны пройти сотрудники объектов по оказанию услуг населению, объектов оптовой и розничной торговли и хранения товаров, объектов культуры и досуга, организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, и другие работники. С полным перечнем можно ознакомиться здесь.

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