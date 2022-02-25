Санкции против России: Крупный ритейлер электроники поднял цены

У ритейлера DNS возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Вся деятельность сети превратилась в распределение дефицита товара, сообщает zakon.kz.

Крупная российская сеть электроники DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на товары до 30%, сообщает РИА Новости.

По словам директора DNS Дмитрия Алексеева, вся деятельность сети превратилась в распределение дефицита товара.

«Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста», — Дмитрий Алексеев.

По его словам, на фоне введения технологических санкций пока непонятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров. Он отметил, что ситуация развивается по плохому сценарию, и планировка невозможна.

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