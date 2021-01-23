Санкции за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних усилены в Казахстане

В Казахстане усилены санкции за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем послании Глава государства поручил ужесточить наказание за половое преступление в отношении несовершеннолетних. Соответствующие изменения в некоторые законодательные акты были разработаны и внесены в Парламент на рассмотрение», — сказал на брифинге официальный представитель ведомства.

Нурдильда Ораз отметил, что с 11 января текущего года эти изменения вступили в законную силу.

«В целях исключения любых форм сексуальной эксплуатации детей расширен круг преступлений, относящихся к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Усилены санкции за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних», — дополнил Н. Ораз.

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