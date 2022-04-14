«Санкции заработают с 6 мая». Заявление об «Альфа-Банке» сделал финрегулятор

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка сделали заявление касательно деятельности «Альфа-Банк Казахстан», попавшего под антироссийские санкции, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в агентстве, непосредственной датой введения санкций против «Альфа-Банка» является 6 мая 2022 года. Время до этой даты нужно, чтобы банк мог завершить операции и сделки с контрагентами, которые напрямую ограничиваются в связи с наложенными санкциями, например, расчеты в иностранной валюте, переводы через международные платежные системы, использование корреспондентских счетов американских банков.

До 6 мая, по данным агентства, все казахстанские банки имеют возможность работать с «Альфа-Банком» и осуществлять переводы в пользу казахстанских клиентов банка.

«В период до 6 мая и после эффективной даты вступления санкций клиентам «Альфа-Банк Казахстан» будут доступны операции в тенге и рублях: снятие наличных в банкоматах, переводы денег в тенге, оплата коммунальных услуг, мобильной связи и другие платежи за услуги», — заверили в агентстве.

В АРФРР подтвердили, что «Альфа-Банк Казахстан» является платежеспособным банком с достаточным запасом капитала. Обязательства банка перед клиентами в настоящее время составляют 445 миллиардов тенге, которые полностью покрываются за счет высококачественного ссудного портфеля на сумму 480 миллиардов тенге, собственного капитала в размере 134 миллиардов тенге и кредитной линии, открытой материнским банком.

«В настоящее время банк столкнулся с дефицитом ликвидности, связанным с одномоментными заявками по исполнению клиентских платежей и переводов, а также снятием средств клиентов. С 7 апреля «Альфа-Банк Казахстан» осуществлены клиентские платежи и переводы на сумму порядка 100 миллиардов тенге. В связи со значительным оттоком средств банком были введены временные ограничения на суммы клиентских платежей и переводов в национальной валюте. Банком ведется работа по стабилизации ситуации по исполнению обязательств перед клиентами», — отметили в финрегуляторе.

В агентстве добавили, что банк продаст часть ссудного портфеля другим банкам Казахстана, чтобы привлечь тенговую ликвидность. Кроме того, рассматривается полная смена акционера, что приведет к выводу «Альфа-Банк Казахстан» из санкционного списка.

«Таким образом, высококачественный ссудный портфель, способный генерировать ликвидность, и достаточный капитал, превышающий регуляторные требования, позволяют обеспечить полное исполнение «Альфа-Банком» своих обязательств перед клиентами, включая возможность обслуживания вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств. В ближайшее время ситуация с исполнением платежей и переводов клиентов банка будет стабилизирована, временные ограничения для клиентов будут сняты», — заверили в агентстве.

Отмечается, что «Альфа-Банк Казахстан» входит в систему обязательного гарантирования депозитов, агентство ежедневно контролирует ситуацию в банке и принимает меры для защиты интересов его вкладчиков.

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