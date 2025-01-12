США ввели санкции против крупных энергетических компаний России. Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов высказал LS мнение о том, как это отразится на Казахстане.

В беседе с корреспондентом LS он несколько раз подчеркнул, что новый SDN-лист* ничего хорошего для Казахстана не несет.

«Попадание в него руководителей компаний, если говорить о «Росатоме», «Лукойле», «Татнефти» и других, которые в Казахстане либо входят в различные совместные предприятия либо планируют проекты, ухудшает перспективу возможного сотрудничества. Санкционный список, конечно, не является общемировым требованием для всех стран. Это означает только то, что счета и активы на территории Штатов будут заблокированы, введены визовые ограничения. Но понятно, что все европейские и казахстанские банки ориентируются на этот документ. Это связано с тем, что есть возможность применения ограничений в отношении организаций, которые ведут операции через США и помогают обходить запреты. Поскольку все банковские операции в той или иной степени завязаны на таких структурах, возникают очень большие проблемы», – пояснил основатель программы «Байдильдинов. Нефть».

По ожиданиям эксперта, Казахстан может продолжать сотрудничество с российскими компаниями по перспективным проектам. Тем не менее это означает снижение стоимости продукции, которая будет отправляться на мировые рынки. Это связано с банковскими, страховыми и другими ограничениями.

«Кроме того, если казахстанская компания работает с российской по совместному проекту, и требуется закупка оборудования за рубежом, SDN-лист существенно усложнит процесс. Европейские производители, банки, компании не захотят работать напрямую. Это будет длинная цепочка через Китай, ОАЭ и т.д., что приводит к усложнению логистики, удорожанию проектов, увеличению сроков, снижению маржи», – объяснил собеседник LS.

Байдильдинов напомнил, что Казахстан импортирует порядка 1 млн тонн нефтепродуктов в год из РФ, закупает электроэнергию. Также республика планирует совместный проект по строительству трех ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске с российскими партнерами.

«Это требует финансирования, различных банковских процедур, которые значительно усложняются из-за санкций», – заметил эксперт.

Включение в список «Росатома» и руководителей его дочерних компаний собеседник расценил как попытку ограничить растущие международные проекты компании.

«Казахстану нужно быть внимательным на этом фоне», – посоветовал он.

Байдильдинов отметил, что страна находится посередине большого санкционного кольца (Россия, Китай, Иран), которое сжимается. В него могут попасть и другие соседние страны, что также окажет влияние на экономику.

«Я не очень верю, что администрация президента США намерена в каком-то обозримом будущем ослабить эти санкции. Очевидно, что они будут продолжаться, усиливаться, и работать в том числе по вторичным рискам и механизмам их обхода. Примером является то, что против порядка 180 танкеров так называемого теневого нефтяного флота были введены запреты. Такое действие усложняет поставку российской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки. В общей сложности это, конечно, серьезное давление на энергетические компании», – заключил Байдильдинов.

Напомним, 10 января Минфин опубликовал новый санкционный список, в который попали крупные энергетические компании РФ и их руководители, включая «Газпром нефть», в том числе его дочерние структуры. Речь идет также и о Gazprom Neft Kazakhstan LLC («Газпромнефть-Казахстан Операционная компания»).

Помимо этого, в SDN-лист попала UMBRA NAVI SHIPMANAGEMENT CORP, зарегистрированная в Алматы. В документе уточняется, что она основана 1 января 2024 года.

*SDN-list – Список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List)

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