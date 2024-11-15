Санврачи бьют тревогу: число нападений животных на людей выросло почти на 40%





В Костанайской области с начала года значительно увеличилось число людей, пострадавших от укусов и других контактов с животными. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за пять месяцев за медицинской помощью обратились 1787 человек, из них 519 — дети. Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечают специалисты, чаще всего людей кусают, царапают или ослюнявливают домашние кошки и собаки. При этом увеличилось и число случаев нападения сельскохозяйственных животных.

Стало больше контактов с животными, больными бешенством

По словам руководителя отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Асель Шариповой, выросло и количество людей, контактировавших с животными, у которых подтверждено бешенство.

Если за весь прошлый год таких случаев было 11, то сейчас их уже 79. Это связано как с ростом обращаемости за антирабической помощью, так и с увеличением числа нападений диких животных. Если в прошлом году было зарегистрировано 39 таких случаев, то в этом — уже 79.

При этом специалисты подчеркивают, что речь идет именно о контакте с больными животными, а не о заболевших людях.

Последний случай бешенства закончился смертью

Последний случай заражения человека бешенством в Костанайской области был зарегистрирован в мае 2025 года в Камыстинском районе. Тогда домашняя кошка укусила пожилую женщину. Спустя примерно неделю пенсионерка скончалась.

По словам специалистов, бешенство остается одним из самых опасных инфекционных заболеваний, поскольку после появления клинических симптомов вероятность летального исхода практически достигает 100%.

После укуса нельзя откладывать обращение к врачу

Санитарные врачи напоминают, что защитить себя помогает своевременная вакцинация домашних животных.

Если человека укусили, поцарапали или ослюнявили, необходимо как можно быстрее обратиться в травмпункт. Если животное домашнее и за ним можно наблюдать, курс прививок может быть скорректирован по решению врачей. Если же животное бездомное или исчезло, пострадавшему необходимо пройти полный курс антирабической вакцинации, который, как правило, состоит из пяти доз.

С 1 июля новые здания будут проверять по новым правилам С 1 июля в Казахстане вступает в силу новый Строительный кодекс. Одно из ключевых изменений...

Квартиры «подорожали» только на бумаге: прокуратура раскрыла мошенническую схему Прокуратура Карабалыкского района выявила нарушения при использовании государственной помощи, предназначенной для приобретения жилья переселенцами. Согласно...

Токаев призвал журналистов противостоять дипфейкам и дезинформации Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что журналисты должны играть ключевую роль в противодействии распространению дезинформации,...