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Санврачи могут оставить локальные блокпосты

COVID-2019 в Казахстане

10858 - зарегистрированно

5220 - выздоровевших

40 - летальных случаев

177 - в Костанайской области

Главные государственные санврачи и акиматы могут сохранять локальные блокпосты в зонах распространения коронавируса. Такое решение приняла Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова, передает Tengrinews.kz.

Ранее в Казахстане объявили о снятии межрегиональных блокпостов с 1 июня. При этом казахстанцам разрешат ездить в другие города на своих авто.

Однако не все блокпосты могут быть сняты из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса.

«По решению главных государственных санитарных врачей и акиматов регионов могут быть сохранены локальные блокпосты в зонах распространения коронавируса», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 июня в стране возобновляются железнодорожные перевозки в областные центры и крупные города Казахстана, а также межрегиональные автобусные пассажирские перевозки. Перевозка пассажиров будет осуществляться строго в соответствии с утвержденными санитарными требованиями Министерства здравоохранения. Обеспечение контроля соблюдения установленных требований в железнодорожных и автовокзалах будет осуществляться сотрудниками Министерства внутренних дел.

Также возобновляется деятельность фитнес-центров, спа-центров, всех объектов спорта, культуры без зрителей, детских дошкольных учреждений, организаций дополнительного образования (не более 15 человек в группе), научно-исследовательских институтов и научных центров.

С 15 июня будет возобновлена деятельность кинотеатров при условии соблюдения санитарных требований.

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