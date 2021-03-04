Сапоги, перчатки. Костанаец обманул казахстанцев на 13 млн тенге

60 доверчивых граждан обманул костанайский мошенник. Подозреваемым причинен жителям нескольких регионов республики материальный ущерб на общую сумму в размере 13 500 000 тенге. В настоящее время 25-летний житель города Костанай арестован.

Так, в период с ноября по декабрь месяцы прошлого года мужчина занимался продажей несуществующей обуви фирмы «Baskoni», а именно создал интернет страницу в социальной сети «Instagram» под названием «optom_obuvnoi_olzha_almaty» и «optom_basconi_almaty», где так же получал стопроцентную предоплату за товар, после чего не выполняя условия устного договора, блокировал номера потерпевших.

Женщины на его банковскую карту перечисляли деньги, а обувь так и не получали. К примеру, 30-летняя жительница города Рудный перечислила на карту подозреваемого 30 тысяч тенге, 34-летняя жительница города Степногорск перечислила на карту подозреваемого 94 тысячи тенге. Другая женщина из города Семей «отдала» мошеннику почти 150 тысяч тенге и таких пострадавших выявлено 53 по республике.

Также данный мошенник под предлогом продажи резиновых перчаток, в разгар пандемии, размещал объявления на интернет просторах «ОЛХ», после получения предоплаты, прерывал связь с потерпевшими. К примеру, житель города Алматы заказал по объявлению резиновые перчатки в количестве 35 тысяч пар на сумму 1 500 000 тенге, которые перечислил на карту мошенника, после перевода денег мошенник перестал выходить на связь и товар заявителю не был доставлен. Аналогичная ситуация произошла с жителем города Караганда, который по той же схеме заказал резиновые перчатки и перевел на счет мошенника 2 500 000 тенге. Таких потерпевших выявлено 7 по стране.

Всего подозреваемым причинен гражданам республики материальный ущерб на общую сумму в размере 13 500 000 тенге.

В результате успешного проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП области доказана причастность мошенника к совершению 60 фактов, зарегистрированных в ЕРДР по ст.190 ч.3, п.4 УК РК. Подозреваемый арестован и водворен в изолятор временного содержания.

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