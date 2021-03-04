USD 419.87
EUR 508.04
RUB 5.7
  1. Home
  2. Новости
  3. Сапоги, перчатки. Костанаец обманул казахстанцев на 13 млн тенге

Сапоги, перчатки. Костанаец обманул казахстанцев на 13 млн тенге

Vinkmag ad

60 доверчивых граждан обманул костанайский мошенник. Подозреваемым причинен жителям нескольких регионов республики материальный ущерб на общую сумму в размере 13 500 000 тенге. В настоящее время 25-летний житель города Костанай арестован.

Так, в период с ноября по декабрь месяцы прошлого года мужчина занимался продажей несуществующей обуви фирмы «Baskoni», а именно создал интернет страницу в социальной сети «Instagram» под названием «optom_obuvnoi_olzha_almaty» и «optom_basconi_almaty», где так же получал стопроцентную предоплату за товар, после чего не выполняя условия устного договора, блокировал номера потерпевших.

Женщины на его банковскую карту перечисляли деньги, а обувь так и не получали. К примеру, 30-летняя жительница города Рудный перечислила на карту подозреваемого 30 тысяч тенге, 34-летняя жительница города Степногорск перечислила на карту подозреваемого 94 тысячи тенге. Другая женщина из города Семей «отдала» мошеннику почти 150 тысяч тенге и таких пострадавших выявлено 53 по республике.

Также данный мошенник под предлогом продажи резиновых перчаток, в разгар пандемии, размещал объявления на интернет просторах «ОЛХ», после получения предоплаты, прерывал связь с потерпевшими. К примеру, житель города Алматы заказал по объявлению резиновые перчатки в количестве 35 тысяч пар на сумму 1 500 000 тенге, которые перечислил на карту мошенника, после перевода денег мошенник перестал выходить на связь и товар заявителю не был доставлен. Аналогичная ситуация произошла с жителем города Караганда, который по той же схеме заказал резиновые перчатки и перевел на счет мошенника 2 500 000 тенге. Таких потерпевших выявлено 7 по стране.
Всего подозреваемым причинен гражданам республики материальный ущерб на общую сумму в размере 13 500 000 тенге.

В результате успешного проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП области доказана причастность мошенника к совершению 60 фактов, зарегистрированных в ЕРДР по ст.190 ч.3, п.4 УК РК. Подозреваемый арестован и водворен в изолятор временного содержания.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

В Костанайской области в этом году наблюдается рост цен на продукты питания
Следующая новость

Может ли Казахстан перейти на 4-дневную рабочую неделю