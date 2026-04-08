Саранча не пройдёт: Казахстан усиливает борьбу с вредителями агродронами

— Сегодня, 10:55
В Казахстане завершена подготовка парка беспилотных летательных аппаратов к предстоящему сезону борьбы с саранчовыми вредителями. В этом году для точечной химической обработки сельхозугодий планируется задействовать 46 агродронов.

Где применяют дроны

Как отмечают специалисты, стадные виды саранчи распространяются в степных, пустынных и горных зонах, а также в поймах рек, где использование наземной техники затруднено. В таких условиях беспилотники позволяют оперативно выявлять очаги вредителей, ускоряют мониторинг и увеличивают охват территорий.

Проверка техники перед сезоном

Перед началом работ был проведён комплексный осмотр оборудования. Особое внимание уделили безопасности полётов, эффективности систем распыления и стабильности управления дронами.

Расширение парка беспилотников

За последний год технический парк РГУ «Методический центр фитосанитарной безопасности и прогнозов» значительно увеличился. Если в 2025 году использовалось 7 дронов, то в декабре того же года дополнительно закупили ещё 50 аппаратов.

Эффект от внедрения

Всего в мониторинге теперь смогут задействовать 57 беспилотников. Ожидается, что это повысит готовность к сезону и позволит более эффективно реагировать на фитосанитарные угрозы.


