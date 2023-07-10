Саранча угрожает 16 тысячам гектаров пастбищ в Костанайской области

Распространение саранчи зафиксировали на в двух районах Костанайской области – Костанайском и Кымыстинском, сообщила пресс-служба МСХ РК 10 июля по итогам поездки главы министерства Ербола Карашукеева в регион.

Как рассказали министру местные аграрии, сразу после обнаружения вредителей в Костанайской области начали фитосанитарные обработки. По их словам, примерно 70% саранчи удалось обезвредить. В Костанайском районе для обработок использовали дельтаплан, при необходимости его задействуют снова. До сельскохозяйственных культур большая часть саранчи добраться не успела.

Ербол Карашукеев заявил, что из 4,6 млн га посевных площадей в Костанайской области пострадали только 500 га. Сейчас в регионе обработали от вредителей 356 тысяч га из 397 тысяч га, еще 28 тысяч га обработали от итальянского пруса сами аграрии. Запасов химикатов хватает, заверили в Минсельхозе.

«Вместе с тем в этом году на территории Костанайской области прогнозируется также распространение нестадных саранчовых вредителей. Для проведения фитосанитарных мероприятий с 2019 года из местных бюджетов средства не выделяются, поэтому химобработка проводится силами самих сельхозтоваропроизводителей. В этом году в регионе площадь обработки составила 35 тысяч га. В целом обработка против итальянского пруса по республике проведена на 1,2 млн га, или на 92,3%», – сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев посетил Костанайскую область 9 июля и рассказал о мерах, которые принимают в правительстве для борьбы с саранчой.