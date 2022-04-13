Сбербанк и АРРФР опубликовали совместное заявление

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Сбербанк опубликовали совместное заявление, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АРРФР.

Согласно заявлению, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выпустило генеральную лицензию, которая продлевает срок завершения сделок со Сбербанком еще на три месяца — с 13 апреля до 12 июля.

«Это означает, что в течение указанного периода Сбербанк продолжит функционировать в штатном режиме. Клиентам банка будут доступны операции с платежами и переводами в тенге и рублях (налоги, пошлины, социальные отчисления) без каких-либо ограничений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что СберБанк Казахстана демонстрирует финансовую устойчивость и исполняет свои обязательства перед клиентами своевременно, включая обслуживание вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств.

«Банк обладает высококачественным ссудным портфелем на сумму порядка 1,6 трлн тенге, генерирующим достаточный объем ликвидности для покрытия обязательств. На сегодняшний день СберБанк Казахстан обладает достаточным запасом капитала в размере более 400 млрд тенге», — уточняется в заявлении.

Таким образом, как сообщается, финансовая устойчивость банка вкупе с дополнительной поддержкой от материнской организации позволит осуществлять бесперебойное обслуживание клиентских платежей и переводов.

Кроме того, Сбербанк является участником системы обязательного гарантирования депозитов, что гарантирует сохранность средств граждан в пределах лимитов.

Напомним, ранее было объявлено о введении OFAC блокирующих санкций в отношении российского ПАО «СберБанк» и его дочерних организаций, предусматривающих их включение в список SDN (Specially Designated Nationals).