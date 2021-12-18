Сбережения казахстанцев находятся под угрозой обесценения

Сбережения населения РК находятся под угрозой обесценения из-за значительного роста инфляции и обвала национальной валюты, который начался в марте прошлого года. В этих условиях инвестиционная активность казахстанцев набирает обороты. В условиях нестабильности национальной валюты и ускорения инфляции сохранность денег выходит на первое место, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на finprom.kz.

Традиционно в РК основным и наиболее понятным для населения способом инвестирования считались банковские депозиты. Однако сегодня появился целый ряд других инвестиционных продуктов для физических лиц. Среди них можно отметить инструменты на рынке ценных бумаг, инвестиционные продукты страхового рынка, вложения в золото и прочие.

Одним из наиболее привлекательных и знакомых населению вариантов является рынок ценных бумаг, а именно паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Это подтверждается официальной статистикой.

Так, на данный момент в стране отмечается резкий всплеск интереса населения к ПИФ. К концу сентября 2021 года численность держателей паев среди физических лиц достигла рекордных 4,6 тыс, только с начала года увеличившись более чем втрое. Динамичный рост численности вкладчиков ПИФ говорит об увеличении инвестиционных аппетитов граждан.

Тем временем чистые активы паевых инвестиционных фондов на фоне притока вкладчиков выросли более чем в 2 раза за год и достигли 130,6 млрд тенге. Для сравнения: всего три года назад объем чистых активов ПИФ страны составлял лишь 27,6 млрд тенге, а пять лет назад — всего 3,4 млрд тенге.

Самыми крупными ПИФ в РК управляют такие инвестиционные компании, как Halyk Finance и BCC Invest, на них приходится 85% рынка.

Явный лидер по управлению активами паевых инвестиционных фондов в РК — Halyk Finance, чья сумма чистых активов к концу октября достигла 59,4 млрд тенге — почти в 3 раза больше, чем в начале года.

На втором месте расположилась инвестиционная компания BCC Invest, чистые активы которой составили 51,8 млрд тенге.

Замыкает топ-3 First Heartland Jusan Invest с суммой активов 10,4 млрд тенге.

В целом в стране насчитывается 23 открытых и интервальных паевых инвестиционных фонда, большая часть из них — валютные.

Приток инвесторов в паевые инвестиционные фонды обусловлен целым рядом причин.

Во-первых, влияет снижение ставок по депозитам. К примеру, сейчас ставки вознаграждения банков по привлеченным депозитам составляют в среднем 8,4% для физических лиц, в начале года процентная ставка достигала 9,4%. При этом ставки по валютным депозитам составляют не более 1%. В условиях сложной экономической обстановки в РК и мире казахстанцы ожидаемо стремятся не только защитить сбережения от инфляции, но и приумножить свой капитал.

Во-вторых, управляющие компании демонстрируют в целом позитивный трекинг исторической доходности паевых инвестиционных фондов, что привлекает новых пайщиков. В-третьих, при реализации паев фондов на бирже прирост их стоимости не облагается налогом, что также является привлекательным фактором для инвесторов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.