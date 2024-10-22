Информацию о розыске распространил департамент полиции Алматинской области.
В МВД Казахстана раскрыли личность подозреваемого в изнасиловании, который сбежал из колонии в Талгаре.
Департаментом полиции Алматинской области за совершение побега из изолятора временного содержания разыскивается Қалмырзаев Бекарыс Сәбитұлы, 30.05.1998 года рождения.
Если у Вас есть информация о местонахождении разыскиваемого, просьба немедленно сообщить в полицию по следующим телефонам: +7 727 727 90 44, +7 777 427 2915, +7 778 900 02 55 или 102.
На ключевых маршрутах выставлены блок-посты.