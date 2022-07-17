Сбежали пациенты из костанайского диспансера психздоровья

Сообщение поступило от пресс-службы ДП Костанайской области.

Вчера, около 8 утра в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что из Костанайского областного центра психического здоровья самовольно ушли два пациента.

По данному факту были ориентированы все наряды полиции. В результате поисковых мероприятий пациенты обнаружены в поселке Джамбул Костанайской района — сегодня в 9.00.

Все это время они находились на берегу реки.

Информация, которая распространялась ранее, жителями области в ватсап о том, что они якобы совершили тяжкое преступление — не достоверная.

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