Сбежали пациенты из костанайского диспансера психздоровья

Сообщение поступило от пресс-службы ДП Костанайской области.
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Вчера, около 8 утра в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что из Костанайского областного центра психического здоровья самовольно ушли два пациента.
По данному факту были ориентированы все наряды полиции. В результате поисковых мероприятий пациенты обнаружены в поселке Джамбул Костанайской района — сегодня в 9.00.
Все это время они находились на берегу реки.
Информация, которая распространялась ранее, жителями области в ватсап о том, что они якобы совершили тяжкое преступление — не достоверная.
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