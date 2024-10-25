Мужчину, который 21 октября совершил побег из изолятора временного содержания Талгара, задержали на окраине села Теренкара, передаёт BaigeNews.kz.

«С самого начала розыскных мероприятий были мобилизованы все силы полиции, а также активное содействие оказывали отряды добровольцев из числа общественных помощников, волонтеров и жителей области. Подозреваемый водворен в ИВС. Ему дополнительно к основному совершенному преступлению вменяется уголовная статья за совершенный побег из-под стражи», — сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.