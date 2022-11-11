USD 469.42
EUR 467.68
RUB 7.68
kk ru en
  1. Home
  2. Мировые новости
  3. Сбежавшие от мобилизации россияне жалуются на психические расстройства

Сбежавшие от мобилизации россияне жалуются на психические расстройства

tengrinews.kz

Это граждане России, которые покинули родину после объявления частичной военной мобилизации.

Об этом рассказала заведующая психосоматическим отделением в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья Айгуль Сулейменова, передает inbusiness.kz со ссылкой на «Экспресс К«.

Людей, по ее словам, сейчас мучают стрессы.

«Им пришлось быстро собраться, схватить свои вещи и быстро переехать, побросав работу, жилье и близких. Период адаптации у них проходит тяжело. Особенно у людей с низкой стрессоустойчивостью», — объяснила врач.

Они, в частности, сообщила о 40-летнем мужчине, который в экстренном порядке перебрался в Казахстан. Он работал программистом.

«Продолжает работать онлайн, но через силу. Постоянно испытывает тревогу и страх. Рассказывал, что ощущал внутреннюю дрожь, и эта тревога не давала нормально работать. Довлел страх, что его все равно найдут и призовут», — отметила Сулейменова.

Обращения россиян к казахстанским психиатрам, добавила она, участились с середины октября.

«Также приходила семейная пара. У них трое детей, семь часов они простояли на границе России и Казахстана. За это время они пережили не лучшие эмоции: тревогу, страх, опасения, что границу не удастся пересечь. При этом позади оставлено все имущество и прежняя жизнь», — подчеркнула врач.

Впрочем, с тревожно-депрессивными расстройствами сталкиваются не только россияне. Как рассказала Сулейменова, эта проблема — наиболее распространенная среди обращающихся за помощью.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Беременная мать троих детей скончалась в больнице Житикары
Следующая новость

СОРы, СОЧи. В Минпросвещения разработали новые правила контроля успеваемости и аттестации школьников