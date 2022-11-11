Сбежавшие от мобилизации россияне жалуются на психические расстройства

Это граждане России, которые покинули родину после объявления частичной военной мобилизации.

Об этом рассказала заведующая психосоматическим отделением в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья Айгуль Сулейменова, передает inbusiness.kz со ссылкой на «Экспресс К«.

Людей, по ее словам, сейчас мучают стрессы.

«Им пришлось быстро собраться, схватить свои вещи и быстро переехать, побросав работу, жилье и близких. Период адаптации у них проходит тяжело. Особенно у людей с низкой стрессоустойчивостью», — объяснила врач.

Они, в частности, сообщила о 40-летнем мужчине, который в экстренном порядке перебрался в Казахстан. Он работал программистом.

«Продолжает работать онлайн, но через силу. Постоянно испытывает тревогу и страх. Рассказывал, что ощущал внутреннюю дрожь, и эта тревога не давала нормально работать. Довлел страх, что его все равно найдут и призовут», — отметила Сулейменова.

Обращения россиян к казахстанским психиатрам, добавила она, участились с середины октября.

«Также приходила семейная пара. У них трое детей, семь часов они простояли на границе России и Казахстана. За это время они пережили не лучшие эмоции: тревогу, страх, опасения, что границу не удастся пересечь. При этом позади оставлено все имущество и прежняя жизнь», — подчеркнула врач.

Впрочем, с тревожно-депрессивными расстройствами сталкиваются не только россияне. Как рассказала Сулейменова, эта проблема — наиболее распространенная среди обращающихся за помощью.

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