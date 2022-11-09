Сбили человека. Когда будет освещение улиц?

Очевидцы прислали видео. По словам автора видео, происшествие случилось на улице К.Доненбаевой, 122.

На кадрах видно, что освещения нет. Лежит мужчина.

«Улица Доненбаевой, 122. Фонари не горят. У нас всегда проблема тут, что в тёмное время суток нет освещения. Сколько это будет продолжаться? Когда будет освещение улиц? Вот сбили человека», — говорит автор видео.

Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.

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