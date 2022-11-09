Сбили человека. Когда будет освещение улиц?

Очевидцы прислали видео. По словам автора видео, происшествие случилось на улице К.Доненбаевой, 122.
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На кадрах видно, что освещения нет. Лежит мужчина.
«Улица Доненбаевой, 122. Фонари не горят. У нас всегда проблема тут, что в тёмное время суток нет освещения. Сколько это будет продолжаться? Когда будет освещение улиц? Вот сбили человека», — говорит автор видео.
Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.
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