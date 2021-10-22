Сбили девушку. Группа розыска ДП области ищет виновника аварии в Костанае

21 октября около 21 часов на пульт «102» поступило сообщение о том, что 40 минут назад на перекрестке улиц Чехова-Аль-Фараби автомашина серебристого цвета совершила наезд на пешехода.

«По прибытию на место происшествия автопатруля со слов 19-летней гражданки было установлено, что около 19 часов 50 минут, когда она переходила дорогу по ул. Аль-Фараби по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора, автомобиль, следуя по ул.Чехова из КЖБИ и поворачивая на ул.Аль-Фараби совершил наезд на данную гражданку. После чего автомашина скрылась в неизвестном направлении. После девушка обратилась в городской травмпункт. Номер и марку автомашины она не запомнила.

По указанному факту составлена схема ДТП и собран материал для принятия дальнейшего решения. Осуществляются поиски виновника ДТП. Свидетелей и очевидцев ДТП просим обратиться в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы ДП.

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