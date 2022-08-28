Сбились с ног искать сахар. Обращение представителей детсадов и школ Костанайской области

Представители детских садов и школ Костанайской области, как частных, так и государственных, просят Совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции помочь им решить их проблему.

Дело в том, что они не раз обращались в СПК «Тобол» с просьбой разрешить им приобретать сахар из стабфонда по социальной цене. Но вопрос остается без ответа.

В марте Российская Федерация ввела временный запрет на вывоз сахара белого и сахара-сырца тростникового из свой страны. В связи с этим в Казахстане возник значительный дефицит этого товара. Уже с 1 сентября запрет вывоза снимается, а значит и проблем в сахаром быть не должно. Об этом сегодня говорили на заседании костанайского Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции.

«Не для кого не секрет, что накал страстей на данный момент спал. Мы в рамках договоренности с башкирской торговой палатой инициировали разговор, там подтвердили, что башкирские сахарные заводы готовы с 15 числа к отправке сахара по конкурентным ценам», — сказал начальник отдела палаты предпринимателей Костанайской области Роберт Юсупов.

При этом окончательная стоимость сахара в Казахстане в сентябре пока неизвестна. В связи с этим представители частных детских садов и школ обращаются в Совет с просьбой — позволить им также пользоваться возможностью покупки сахара из стабфонда. Потому что что сейчас садики, школы и прочие социальные заведения, которые не рассматриваются в качестве получателей сахара по так называемой социальной стоимости.

«На самом деле, очень большая проблема и мы куда только не обращались, потому что каши, выпечка, компоты, кисели — везде нужно добавлять сахар. На неделю мне нужно три мешка. Дома мы можем конфетку, варенье, в детском саду так нельзя, заведующие сбились с ног купить сахар, нам говорили это коррупция, где мы можем купить сахар, сейчас такая же проблема с мукой первого сорта», — объясняет директор частного детского сада Елена Венгерская.

В управлении сельского хозяйства Костанайской области отметили, что по этому поводу к ним предприниматели не обращались, и если будет подобное заявление, то они готовы рассмотреть включение детских садов и школ, как частных, так и государственных, в список покупателей сахара из стабфонда Костанайской области.

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