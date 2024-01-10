Сбитую в Костанае женщину наказали

Фото очевидца/alau.kz
Отвечая на запрос журналистов, в ДП Костанайской области сообщили, что 9 января 2024 года около 13.30 в городе Костанай по ул. Алтынсарина возле ТД «Айналайын» 36-летний водитель, управляя автомобилем BMW, совершил наезд на пешехода женщину 56-ти лет, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП пешеход получила различные телесные повреждения.
Данный факт был зарегистрирован в полиции.
От претензий к водителю она отказалась, так как переходила дорогу в неположенном месте. В отношении пешехода возбуждено административное производство по ст.615 КОАП РК «Нарушение правил движения пешеходами».
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