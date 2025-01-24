Если возникают проблемы у транзитных операторов, компания перенаправляет входящий трафик, чтобы минимизировать влияние сбоев, передает informburo.kz

В АО «Казахтелеком» прокомментировали трудности со связью и доступом к нескольким сервисам, которые возникли у казахстанцев.

С 10.00 временно стали недоступны eGov.kz, eGov Mobile, E-license, «Открытое правительство» и Единый интернет-портал. В «Казахтелеком» уточнили, что эти проблемы с работой их сети не связаны.

«При этом в России сообщалось о сбоях на зарубежных стыках компании «Мегафон» с европейскими сетями. В официальном заявлении оператора указано, что неполадки устранены. В этот период на нашей сети сбоев не зафиксировано. Более того, только у Казахтелекома есть возможность оперативно решать проблемы, связанные с обходом транзитных операторов, благодаря нашим точкам присутствия в Европе и Азии. Если проблема возникает у транзитных операторов, мы перенаправляем входящий трафик, чтобы минимизировать влияние сбоев и сохранить стабильность услуг для наших клиентов», – уточнили в компании.

На этих точках Казахтелеком обменивается трафиком напрямую с автономными системами операторов в Европе и BigTech компаниями в обход транзитных операторов.

«Настоятельно рекомендуем ориентироваться на факты и не опираться на спекуляции. Наша команда продолжает мониторить ситуацию и мы делаем всё для обеспечения стабильной работы сети. Проблемы, связанные с локальными сервисами или сторонними операторами, находятся за пределами нашей зоны ответственности. Но мы готовы к диалогу и оказанию помощи в рамках наших возможностей», – заключили в компании.

Ранее владелец Freedom Holding Corp Тимур Турлов заявил, что неполадки с доступом в интернет связаны с «падением Казахтелекома». Однако после принёс извинения и уточнил, что был поспешен в своих выводах.

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