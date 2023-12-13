«Сбор денег на школьные подарки». За какие переводы стоит переживать казахстанцам

Министр финансов – заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев объяснил, какие денежные переводы физических лиц будут облагаться налогом. В кулуарах мажилиса министр напомнил, что данные о денежных переводах банки будут направлять в налоговые органы в случае получения 100 и более переводов в месяц от разных отправителей в течение трёх месяцев подряд. Об этом сообщает informburo.kz

«Сейчас идёт апробирование с банками, идёт пилотный проект. Мы поставили критерий – 100 переводов по одной карте в течение трёх месяцев. Мы будем наблюдать. Эти критерии условные. Мы можем скорректировать: могут быть меньше, могут быть больше», – сказал Ерулан Жамаубаев.

Он подчеркнул, что в первую очередь закон приняли для налогообложения тех мобильных переводов, которые имеют характер предпринимательской деятельности.

«Если это простые переводы между родственниками, может быть, между коллегами – бывают разные случаи – понятно, это не относится к предпринимательской деятельности, не облагается налогом. Поэтому тут основная цель – фискализация тех переводов, которые часто проводятся», – добавил глава Минфина.

Поэтому, по его словам, министерство призывает открывать два счёта: для личных целей и для предпринимательства. К этому, в частности, подводят бизнес, который работает в тени.

Журналисты спросили, как будут расцениваться переводы родителей при различных классных сборов в школах.

«Нет, в таких случаях не будут приниматься меры налогового воздействия, поскольку мы знаем, что это разовые сборы. По таким сборам риск не будет срабатывать, а риск будет срабатывать по тем людям, у которых есть бизнес: магазин, такси и так далее. То есть те люди, которые непосредственно занимаются бизнесом», – резюмировал Ерулан Жамаубаев.

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