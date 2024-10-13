Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК продолжает активную работу по предотвращению коррупционных рисков в сфере образования.

В целях профилактики и предупреждения коррупционных рисков прошло совещание с участием более двух тысяч руководителей организаций образования, представителей территориальных департаментов. Участники получили исчерпывающие разъяснения в сфере противодействия коррупции, организации контрольных мероприятий, самооценки деятельности.

Особое внимание уделено вопросам предотвращения незаконного сбора денежных средств на территории организаций образования под разными предлогами, а также нарушениям, связанных с профессиональной деятельностью педагогов в рамках Закона РК «О статусе педагога». Отметим, педагогов запрещено привлекать к работам, не связанной с их профессиональной деятельностью, а также возлагать на них обязанность по приобретению товаров и услуг. Нарушение этих норм влечет ответственность в рамках действующего законодательства.

«Каждый участник образовательного процесса должен демонстрировать пример честности и справедливости, способствуя предотвращению коррупции. Обращаем внимание на важность некоснительного соблюдения этих принципов и настоятельно призываем педагогов, руководителей организаций образования информировать о любых случаях коррупционных нарушений», — заявил председатель Комитета Ернур Дауенов.

При выявлении фактов незаконного сбора денежных средств или других коррупционных проявлений рекомендуется незамедлительно сообщать в территориальные департаменты или в Комитет по обеспечению качества Министерства просвещения РК по номеру: +7 (7172) 74-23-92.

Напомним, в целях пресечения хищения средств, выделенных на образование, Министерством просвещения РК совместно с Агентством по противодействию коррупции принята «Дорожная карта». В результате в казну государства возвращены 15 миллиардов тенге, потраченных ненадлежащим образом. Работа по усилению антикоррупционных мер в сфере образования будет продолжена.

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