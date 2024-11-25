Как сообщает пресс-служба МВД РК, в интернете размещаются рекламы компаний, оказывающих услуги по консультированию, сбору и оформлению документов для получения в органах внутренних дел ряда миграционных услуг, в том числе приема в гражданство.

В полиции отмечают, что данные фирмы ни гражданство, ни документы, удостоверяющие личность, не выдают.

«В этой связи МВД предупреждает о возможных случаях мошенничества через интернет в данной сфере. Для получения казахстанского гражданства ходатайствующие должны лично обращаться в органы внутренних дел. При этом подача пакета документов по доверенности или через третьих лиц запрещена», — отметили в полиции.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.