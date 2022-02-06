Сборку российских машин в Казахстане могут остановить из-за пересмотра утильсбора

Если утильсбор отменят, то рынок уравняет цены местного автопроизводителя и импорта.

Российские предприниматели боятся потерять свои вложения в развитие автомобильного бизнеса в Казахстане, если отменят утилизационный сбор, сообщает газета «Ведомости».

Производители автомобилей получают субсидии за счёт утилизационных сборов, при этом их освобождают практически от всех налогов и таможенных пошлин. Если утильсбор отменят, то рынок уравняет цены местного автопроизводителя и импорта, при этом затраты производителя на доставку и сборку машинокомплектов будут по-прежнему включены в себестоимость автомобилей. Это скажется на конкурентоспособности.

Представитель «КамАЗа» сообщил, что совокупные инвестиции в активы концерна в Казахстане уже составили 12 млрд тенге. Компания планирует до 2024 года вложить ещё почти 243 млрд тенге в развитие собственного литейного производства. Снижение утильсбора или его отмена негативно повлияет на текущую деятельность компании. В компании надеются, что ситуацию урегулируют, пока планы по развитию бизнеса в Казахстане не изменились. Ежегодно «КамАЗ инжиниринг» выпускает почти 2 тысячи грузовиков в год, это треть всего экспорта концерна.

«АвтоВАЗ» также выступает за сохранение утильсбора. В компании отмечают, что средства от сбора помогли бы развивать местный автопром и производство компонентов.

«Казахстан является ключевым экспортным рынком для «АвтоВАЗа», и мы планируем развивать наше предложение и услуги в этой стране с помощью двух новых местных дистрибьюторов», – сказали в «АвтоВАЗе».

Автомобили Lada и УАЗ выпускаются на Костанайском заводе «Сарыаркаавтопром», коммерческая техника Группы ГАЗ и «Уралы» – на заводе «СемАЗ» в Семее. У «КамАЗа» есть собственный сборочный завод в Акмолинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января поручил прекратить работу компании «Оператор РОП». По его словам, деятельность этой компании вызывала множество вопросов у предпринимателей и общества. Затем правительство Казахстана приняло постановление в отношении «Оператора РОП». Деятельность ТОО «Оператор РОП» по администрированию утилизационного сбора прекращена. Исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей передали государственной организации – АО «Жасыл даму».

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