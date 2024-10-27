Сегодня силами спасателей и местных исполнительных органов начался контролируемый сброс талых вод из озера Алабата в реку Кундузды, приблизительный объем которых составляет 250 миллионов кубических метров.

Для отвода воды используется специально подготовленный канал длиной 14 километров, с глубиной до 14 метров и шириной до 5 метров, по которому вода поступает в реку Кундузды, а затем в реку Обаган. Этот канал был создан для предотвращения возможных подтоплений и наводнений в весенний период, когда уровень талых вод может резко возрастать. По пути следования водного потока населенных пунктов нет, что минимизирует риск затопления территорий.

«Для обеспечения безопасности в селе Новоселовка, расположенном в трех километрах выше по течению реки Кундузды организовано дежурство сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, местных исполнительных органов, отдела полиции и скорой медицинской помощи. В целях мониторинга обстановки задействованы порядка 20 спасателей и 7 единиц техники, а также 2 беспилотных летательных аппарата и 3 моторных плавательных средства», — говорится в сообщении пресс-службы ДЧС области.

Как отмечают в областном ведомстве, контролируемый сброс воды из озера в реку позволит снизить риск возможного подтопления жилых районов и сельхозугодий в регионе. Организованные меры, включая постоянный мониторинг и оперативное реагирование, направлены на сохранение безопасности местного населения и минимизацию последствий весеннего паводка.

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