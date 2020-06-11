SCAT начал возвращать деньги за билеты на отменённые из-за режима ЧП рейсы

Авиакомпания SCAT объявила о возврате денег за билеты на отменённые рейсы из-за режима ЧП. Об этом сообщает на сайте авиакомпании.

«Этой весной всем нам пришлось столкнуться с непредвиденными трудностями. За время действия режима Чрезвычайного Положения в Республике Казахстан, SCATвынужден был отменить порядка 3 000 рейсов. Количество билетов по этим рейсам составило более 98 000. Пока мы не имели возможности летать, процесс возвратов был частично приостановлен. Сегодня мы, наконец, вновь запускаем процедуры возвратов. Мы благодарны каждому из вас за терпение и понимание, в этот непростой период времени», — говорится в сообщении.

Если вы приобрели билет на нашем сайте www.scat.kz, вам не нужно повторно обращаться в компанию. Возврат средств будет произведен автоматически, в порядке очереди. Каждый пассажир получит персональное уведомление об отправке средств на электронную почту.

Если ваш билет был приобретен на других ресурсах, Вам необходимо обратиться по месту приобретения. В этом случае возврат будет производиться агентством, у которого вы приобретали билет.

Ввиду большого количества заявок, суммы возвратов разделены на периоды. В первую очередь будут произведены возвраты средств за перелеты, которые должны были состояться в марте.Далее, в порядке очереди: средства за перелёты в апреле и мае.

Запланированные периоды возвратов, следующие:

с 10 по 30 июня будут произведены возвраты средств за перелёты с датой вылета с 16 по 31 марта 2020 года;

с 1 по 31 июля будут произведены возвраты средств за перелёты с датой вылета с 1 по 30 апреля 2020;

с 1 по 31 августа будут произведены возвраты средств за перелёты с датой вылета с 1 по 11 мая 2020;

Мы будем делать всё возможное для того, чтобы сократить эти периоды и произвести выплаты быстрее.

Если ваш перелет должен был состояться в апреле или мае, пожалуйста ожидайте возврата в указанный период. Обращения вне графика способны замедлить рабочие процессы выдачи средств.

Если ваш перелет должен был состояться в марте, пожалуйста ожидайте поступления средств в порядке очереди, основанной на дате отмененного рейса.

Обращения в сторонние агентства будут погашаться на основании этих же правил.

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