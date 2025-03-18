В Казахстане банки передают налоговым органам информацию о счетах физических лиц, если на них поступает более 100 переводов за три месяца. Однако оставался вопрос: как это касается несовершеннолетних, у которых также есть банковские счета и карты? Как сообщили в комитете государственных доходов (КГД), информация о детских счетах также будет поступать налоговикам. Как это работает, какие переводы считаются доходом и как избежать проблем с налоговой — разбираем в материале inbusiness.kz.

Банки второго уровня обязаны сообщать налоговым органам о счетах физических лиц, если их операции указывают на предпринимательскую деятельность. Одним из таких признаков является поступление платежей более чем от 100 отправителей. При этом возраст владельца счета не имеет значения — информация может быть передана как о взрослых, так и о несовершеннолетних клиентах.

Казахстанские дети могут открывать счета и пользоваться банковскими картами, но с определенными ограничениями. Их устанавливают как банки, так и родители (опекуны). Существуют в банках лимиты:

Переводы на карту родителя или опекуна — до 1 млн тенге в день, без месячного лимита.

Переводы на карту другого клиента — не более 100 000 тенге в месяц.

Эти ограничения уменьшают риск того, что налоговые органы начнут отслеживать счета несовершеннолетних из-за мобильных переводов.

КГД подчеркивает, что контроль мобильных переводов направлен на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей. Многие ведут бизнес, принимая оплату на личные счета, не предназначенные для коммерческой деятельности. Если налоговые органы обнаруживают признаки предпринимательской деятельности, они проводят камеральный контроль. По его итогам направляется уведомление об устранении нарушений.

Если у несовершеннолетнего выявлены признаки предпринимательской деятельности, требование об устранении нарушений исполняют:

родители (или опекуны), если ребенку меньше 14 лет;

сам несовершеннолетний (с 14 до 18 лет) с согласия законного представителя.

Чтобы зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, нужно подать уведомление через государственную информационную систему разрешений и уведомлений или другие цифровые сервисы. Если заявитель несовершеннолетний, дополнительно требуется:

согласие законных представителей;

либо (при его отсутствии) свидетельство о браке;

либо решение органа опеки или суда о признании полной дееспособности.

Полная дееспособность в Казахстане наступает в 18 лет. Однако подростки от 14 до 18 лет могут совершать сделки с согласия родителей, а за детей младше 14 лет все сделки совершают законные представители.

Недавно в КГД разъяснили, какие переводы не подпадают под налогообложение. Среди них:

переводы между близкими родственниками;

безвозмездные поступления (например, подарки, благотворительность).

Таким образом, разовые денежные подарки ребенку, например, на день рождения, не вызовут вопросов. Однако регулярные поступления, связанные с постоянной деятельностью, такой как выгул собак или репетиторство, могут рассматриваться как доход и подлежать налогообложению.

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