Счета для добровольных пенсионных взносов в ЕНПФ будут открывать автоматически с 1 мая

С 1 мая 2021 года счета для учёта добровольных пенсионных взносов будут открываться автоматически. Основанием для этого будет являться поступивший в ЕНПФ первый добровольный пенсионный взнос, сообщает пресс-служба фонда, передает informburo.kz

Пенсионные взносы могут перечисляться как физическим лицом за счёт своего дохода в свою пользу, так и в физическим или юридическим лицом в пользу получателя. Размер и периодичность взносов определяется вкладчиком самостоятельно.

Внести добровольный пенсионный взнос в ЕНПФ можно через банки второго уровня либо АО «Казпочта». Отдельные банки предоставляют возможность перечисления взносов онлайн (через мобильное приложение или терминалы самообслуживания). Кроме того, имеется возможность подачи заявления работодателю, на основании которого последний регулярно будет перечислять добровольные пенсионные взносы в ЕНПФ в пользу заявителя либо третьего лица.

Физическое лицо, в пользу которого производятся ДПВ, будет идентифицироваться по персональным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платёжного поручения при перечислении взносов. Реквизиты удостоверения личности, информация о месте постоянного проживания и другие сведения будут получены ЕНПФ из информационных систем госорганов.

При уплате добровольных пенсионных взносов физическим лицом в свою пользу за счёт своего дохода предусмотрен налоговый вычет на сумму уплаченных взносов. С 1 января 2021 года добровольные пенсионные взносы, уплачиваемые работодателем за счёт собственных средств в пользу работника, относятся на вычет при исчислении корпоративного подоходного налога. В тоже время суммы уплаченных работодателем ДПВ в пользу работника не учитываются при налогообложении дохода работника.

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