Счета для обязательных профессиональных взносов в ЕНПФ теперь открывают автоматически

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С 26 октября индивидуальные пенсионные счета для учёта обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ будут открываться автоматически при поступлении первого взноса, сообщается на сайте фонда.
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Информационные системы ЕНПФ подготовлены к новому порядку открытия этих счетов, отметили в фонде.
Беззаявительный порядок открытия ИПС действует:
- с 8 января 2019 года – в отношении обязательных пенсионных взносов;
- с 1 мая 2021 года – в отношении добровольных пенсионных взносов.
Идентификация физлица, в пользу которого перечисляются ОППВ, будет проводиться по его персональным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платёжного поручения при перечислении ОППВ. Все необходимые сведения: о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность, о месте постоянного проживания, прочие сведения – ЕНПФ будет получать из соответствующих информационных систем госорганов.
Агентом (плательщиком) ОППВ является работодатель, который обязан отчислять взносы за счёт своих собственных средств в пользу работника в размере 5% от его ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления пенсионных взносов в порядке, определяемом правительством.
«Законодательные изменения по автоматическому открытию счетов для учёта ОППВ существенно облегчат агентам выполнение обязательств по перечислению взносов: нет необходимости совместно с работником оформлять заявление с предоставлением в ЕНПФ определённого перечня документов, содержащего более 10 наименований», – отметили в фонде.
Правом на пенсионные накопления за счёт ОППВ имеют те граждане, которые трудятся во вредных и опасных сферах деятельности.
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