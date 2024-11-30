«У нас сейчас идет отчетный период по итогам третьего квартала, они (казахстанцы — прим.) должны сдать декларацию до 15 ноября и уплатить налоги до 25 ноября. После этой даты при неуплате, конечно, идет арест счетов. Но у нас по налогам есть определенные моменты, мы не закрываем счет», — заверил Такиев в кулуарах Мажилиса.

По его словам, счета в основном закрывают из-за неуплаты за медстрахование и социальные платежи. Министр сказал, что, вопрос отрегулируют, когда примут новый Налоговый кодекс. Пороги задолженности по соцплатежам хотят поднять. До 6 МРП долга счета блокироваться не будут.