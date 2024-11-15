Счета казахстанцев заморозили: налоговая объяснила

Комитет государственных доходов сообщил о сбое, возникшем при внедрении автоматизации камерального контроля, из-за которого у части налогоплательщиков были необоснованно приостановлены расходные операции по банковским счетам.
Цифровизация налогового контроля
В ведомстве пояснили, что автоматизация охватывает весь процесс работы с уведомлениями — от их формирования до контроля исполнения и применения налоговых мер. Основная цель — снизить влияние человеческого фактора и исключить коррупционные риски.
В чём была проблема
В ходе внедрения новой методики выявили техническую ошибку. Она привела к тому, что по отдельным уведомлениям камерального контроля были необоснованно заблокированы банковские счета.
Что сделали сейчас
На данный момент сбой устранён. Ведётся работа по отзыву ранее направленных распоряжений о приостановлении операций — часть из них уже отменена.
Ожидается, что все работы завершатся до 10 апреля 2026 года.
Официальная позиция
В Комитете государственных доходов извинились перед гражданами за доставленные неудобства и подчеркнули, что в настоящее время система работает в штатном режиме.
Деньги на карту — под контроль: что ждёт казахстанцев с 15 апреля
Весна с характером Казахстан снова ждут перепады погоды
