Счета казахстанцев заморозили: налоговая объяснила

Комитет государственных доходов сообщил о сбое, возникшем при внедрении автоматизации камерального контроля, из-за которого у части налогоплательщиков были необоснованно приостановлены расходные операции по банковским счетам.

Цифровизация налогового контроля

В ведомстве пояснили, что автоматизация охватывает весь процесс работы с уведомлениями — от их формирования до контроля исполнения и применения налоговых мер. Основная цель — снизить влияние человеческого фактора и исключить коррупционные риски.

В чём была проблема

В ходе внедрения новой методики выявили техническую ошибку. Она привела к тому, что по отдельным уведомлениям камерального контроля были необоснованно заблокированы банковские счета.

Что сделали сейчас

На данный момент сбой устранён. Ведётся работа по отзыву ранее направленных распоряжений о приостановлении операций — часть из них уже отменена.

Ожидается, что все работы завершатся до 10 апреля 2026 года.

Официальная позиция

В Комитете государственных доходов извинились перед гражданами за доставленные неудобства и подчеркнули, что в настоящее время система работает в штатном режиме.

