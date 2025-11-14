В Казахстане продлён пилотный проект по назначению адресной социальной помощи (АСП) при условии добровольного согласия претендентов на передачу сведений по банковским счетам — остаткам и движению средств. Обмен осуществляется через открытые программные интерфейсы (Open API), передает informburo.kz

Совместным приказом министра труда и социальной защиты Светланы Жакуповой, министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева и заместителя председателя Национального банка Берика Шолпанкулова действие пилота продлено до 1 ноября 2026 года. Изначально он был запущен в конце 2024 года и действовал до 1 ноября текущего года.

Как дать согласие: претендент на АСП или его законный представитель может оформить согласие через государственный сервис, подав заявку в Smart Bridge — «витрину сервисов» для интеграции государственных и частных информационных систем.

Контекст: ранее сообщалось о планируемом пересмотре подходов к назначению АСП для семей с кредитами (кроме ипотечных). Домохозяйства будут классифицироваться по уровню благосостояния; семьи из шестой категории (без материальных трудностей) не будут автоматически получать меры соцподдержки из местных бюджетов.