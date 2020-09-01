Считаю необходимым проводить выборы акимов — Токаев

Президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил проводить выборы акимов сел, сообщает alau.kz

«Все предстоящие политические реформы должны быть направлены на более активное участие народа в управлении. Опросы показывают, что общественность выступает за выборность сельских акимов. Это важный шаг, к которому следует подходить тщательно и последовательно. Нам нужно точно понимать, как работает данная система. Однако откладывать решение этого вопроса не следует. Срок полномочий ряда сельских акимов истекает в следующем году. Я считаю, что необходимо проводить выборы акимов сел», — сказал Токаев.

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