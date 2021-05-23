Считаются ли коррупцией цветы учителям, рассказал Аймагамбетов

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал, запрещено ли дарить учителям школ цветы и считается ли этот презент коррупцией. Глава ведомства сообщил об этом в интервью Артуру Платонову на телеканале КТК, передает Tengrinews.kz.

Отрывок из видео МОН опубликовал на своем Telegram-канале.

«Подарить цветы учителю считается коррупцией. Кто-то начинает так считать. Мы не считаем, что это коррупция. Поэтому необходимо четко знать, что есть коррупция, что не есть коррупция. Когда ребенок приходит в первый класс и дарит цветы — это не коррупция», — ответил Асхат Аймагамбетов.

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