USD 428.86
EUR 524.28
RUB 5.84
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Считаются ли коррупцией цветы учителям, рассказал Аймагамбетов

Считаются ли коррупцией цветы учителям, рассказал Аймагамбетов

Фото из открытых источников

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал, запрещено ли дарить учителям школ цветы и считается ли этот презент коррупцией. Глава ведомства сообщил об этом в интервью Артуру Платонову на телеканале КТК, передает Tengrinews.kz.

Отрывок из видео МОН опубликовал на своем Telegram-канале.

«Подарить цветы учителю считается коррупцией. Кто-то начинает так считать. Мы не считаем, что это коррупция. Поэтому необходимо четко знать, что есть коррупция, что не есть коррупция. Когда ребенок приходит в первый класс и дарит цветы — это не коррупция», — ответил Асхат Аймагамбетов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Новые многоэтажки построят для рудничан
Следующая новость

25 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане