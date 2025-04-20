С 2023 года в Казахстане наблюдается сокращение малых и средних крестьянских хозяйств, передает LS.

В 2015 году в стране действовало 1,2 млн объектов МСБ, а в 2024 году их количество достигло уже 2 млн. Рост за 10 лет – в 1,6 раза, сообщает Бюро нацстатистики.

С 2017 года на рынке МСБ стабильно увеличивалось число компаний. Снижение наблюдалось только в 2016 году – на 11% по сравнению с 2015-м.

Если рассматривать ситуацию по малым предприятиям, то за 10 лет их количество выросло в два раза – с 175,6 тыс. в 2015 году до 363 тыс. в 2024 году.

При этом количество предприятий среднего бизнеса за этот период увеличилось, но не такими высокими темпами – с 2,9 тыс. в 2015 году до 3,1 тыс. в 2024 году.

Индивидуальных предпринимателей также стало больше в 1,6 раза: в 2015-м работало 882,8 тыс. ИП, а в 2024-м – 1,4 млн.

Количество крестьянских и фермерских хозяйств за 10 лет увеличилось на 43%. Однако если на протяжении восьми лет сельхозпроизводств становилось больше, то с 2023 года наблюдается их сокращение с 269,9 тыс. до 261 тыс. в 2024 году. А на 1 марта текущего года их стало еще меньше – 258,9 тыс.

В целом за два месяца 2025 года число действующих субъектов МСБ увеличилось до 2,1 млн. При этом малых предприятий стало меньше – 360,7 тыс. (-0,6%), как и средних – 3 тыс. (-3,4%). А количество ИП увеличилось, до 1,4 млн (+1,7%).

Напомним, ранее министр нацэкономики Серик Жумангарин заявил, что малый и средний бизнес в Казахстане «не живучий» и его средний возраст – 3,5 года.

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