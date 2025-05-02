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Сдала в аренду. Впервые в Казахстане осуждена собственница квартиры

— Сегодня, 13:32
Изображение для новости: Сдала в аренду. Впервые в Казахстане осуждена собственница квартиры

pixabay.com

В Шымкенте впервые к уголовной ответственности привлечён арендодатель за нарушение требований безопасности при сдаче жилья.  Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК. 

Гражданка без согласования с газовой службой и без соблюдения норм газобезопасности сдала квартиру в аренду.

В помещении отсутствовали системы газового контроля и воздухообмена, в результате чего произошла утечка газа, и арендатор погиб от отравления угарным газом.

18 апреля 2025 года Шымкентский городской межрайонный суд по уголовным делам признал её виновной по статье «Нарушение требований безопасности при ведении работ» и назначил наказание — 4 года лишения свободы условно с установлением пробационного контроля.   Этот случай стал важным прецедентом: если сдаёшь жильё и получаешь доход, обязан обеспечить безопасность арендаторов. Безответственное отношение влечёт тяжкие последствия и уголовную ответственность.



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