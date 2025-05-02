В Шымкенте впервые к уголовной ответственности привлечён арендодатель за нарушение требований безопасности при сдаче жилья. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Гражданка без согласования с газовой службой и без соблюдения норм газобезопасности сдала квартиру в аренду.

В помещении отсутствовали системы газового контроля и воздухообмена, в результате чего произошла утечка газа, и арендатор погиб от отравления угарным газом.

18 апреля 2025 года Шымкентский городской межрайонный суд по уголовным делам признал её виновной по статье «Нарушение требований безопасности при ведении работ» и назначил наказание — 4 года лишения свободы условно с установлением пробационного контроля. Этот случай стал важным прецедентом: если сдаёшь жильё и получаешь доход, обязан обеспечить безопасность арендаторов. Безответственное отношение влечёт тяжкие последствия и уголовную ответственность.

От жары до заморозков. Майский прогноз погоды представили синоптики Консультативный прогноз погоды по территории РК на май представили синоптики Казгидромета. Количество осадков в мае...

ОСИ смогут свободно выбирать. В закон по вопросам ЖКХ внесены изменения Мажилис принял во втором чтении закон с изменениями и дополнениями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и...

Дату последнего звонка перенесли в Казахстане Учебный год, традиционно продолжавшийся 34 недели, подходит к завершению. Более 3,9 млн школьников по всей...