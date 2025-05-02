В Шымкенте впервые к уголовной ответственности привлечён арендодатель за нарушение требований безопасности при сдаче жилья. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Гражданка без согласования с газовой службой и без соблюдения норм газобезопасности сдала квартиру в аренду.
В помещении отсутствовали системы газового контроля и воздухообмена, в результате чего произошла утечка газа, и арендатор погиб от отравления угарным газом.
18 апреля 2025 года Шымкентский городской межрайонный суд по уголовным делам признал её виновной по статье «Нарушение требований безопасности при ведении работ» и назначил наказание — 4 года лишения свободы условно с установлением пробационного контроля. Этот случай стал важным прецедентом: если сдаёшь жильё и получаешь доход, обязан обеспечить безопасность арендаторов. Безответственное отношение влечёт тяжкие последствия и уголовную ответственность.
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