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Сдавать обязательный экзамен «Казахский язык» будут школьники нескольких классов

inbusiness.kz

Будет проверяться знание «казахского языка и литературы» учащихся школ с неказахским языком обучения.

Приказ министра просвещения РК размещен на сайте «Открытые НПА».  Проект вынесен на общественное обсуждение до 23 ноября.

С 1 сентября 2023 года учащиеся 5-8 и 10 классов будут сдавать ЕГЭ по предмету «Казахский язык».

В документе сказано, что экзамен по казахскому языку будет проводится в целях оценки освоения содержания программ предмета «Казахский язык» в школах с казахским языком обучения и предмета «Казахский язык и литература» в школах с неказахским языком обучения обучающимися 5-8, 10 классов организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы основного среднего, общего среднего образования.

Экзамен по казахскому языку проводится по итогам освоения учебной программы за соответствующий класс. Время проведения экзамена школа определяет самостоятельно.

Экзамен по казахскому языку проводится в письменной и устной форме в соответствии с ГОСО — это аудирование (слушание), говорение, чтение, письмо.

Задания экзамена по казахскому языку составляются педагогами самостоятельно с соблюдением принципов академической честности.

По предмету «Казахский язык» в школах с казахским языком обучения и «Казахский язык и литература» в школах с неказахским языком в 5-8, 10 классах итоговая оценка выставляется на основании результатов экзамена (по пятибалльной шкале) и годовой оценки (по пятибалльной шкале) в процентном соотношении 30 на 70.

Округление итоговой оценки проводится к ближайшему целому.

 

 

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