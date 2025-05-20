Аким Костанай Марат Жундубаев в очередной раз поднял актуальный вопрос установки детских площадок во дворах Костаная.

В частности глава города не доволен вмешательством жильцов в процесс ремонтных работ. Споры жильцов только мешают. Он уточнил, что существует определенные стандарты детских площадок.

«Я слышал, на «бюджет народного участия» 30 проектов. Наши жители начинают спорить, мол, «мы не так хотели». Один сосед говорит то, другой то, предлагают разные вариации (детских площадок). У нас уже технические спецификации готовы, по ней надо делать. Потому что не совсем хорошо это получается. Это не пойдет. Если сейчас 500-600 квартир будут в этом участвовать, каждый будет по-своему говорить, это не то. Выбрали проект, утвердили техническую спецификацию сделали, надо делать. И по состоянию этих детских площадок, которые во дворах, вы возьмите на контроль. Меморандум нужно подписывать с ПКСК и ОСИ, изначально, прежде чем еще не установили детские площадки. Если они не берутся… потому что вы когда установите, потом начинается беготня. Должны они подписать с вами меморандум, что они согласны. Понятно, капитальный ремонт мы на себя берем, так договорились, а текущий, они должны смотреть за состоянием», — заключил глава Костаная Марат Жундубаев.