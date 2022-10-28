Сделайте нормальные остановки! Костанайцы бурно обсуждают новость об установке новых павильонов

Служба «Айкомек» сообщила о том, что в ближайшее время в Костанае будут установлены автобусные остановки.

«Отделом ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная заключен договор с ТОО «Айым-2020″ города Алматы на установку 100 новых остановочных павильонов. На данный момент производится демонтаж остановочных павильонов с центральной части. Новые остановочные павильоны изготавливаются и будут установлены поэтапно до конца ноября текущего года. В настоящее время изготовлено 20 штук. Приносим свои извинения за причинённые неудобства», — говорится в аккаунте службы.

Костанайцы под постом стали оставлять комментарии. Люди, прежде всего, недовольны тем, что замена павильонов будет производиться, когда на улице уже морозы. Люди возмущены, почему это не сделали летом. Кроме того, костанайцы выразили надежду, что остановки будут тёплыми и дали несколько советов.

«Уважаемые чиновники из акимата, население просит вас перед утверждением пройти тест постоять в такой остановке при сильном ветре, снеге и дожде. Может тогда вы сделаете функциональные остановки, а не только эстетические. Сверху такой зазор, что толку от остановок минимальный. В районе «Аэропорт» особенно нужно делать ветронепроницаемые, потому что там место семи ветров».

«Полностью согласно, вчера стояла на остановке «Поликлиника 5» по Уральской, задувала и снизу и со всех сторон как из центрифуги невозможно было стоять, остановка узенькая, эффекта «ноль». Спрашивается зачем такие остановки ставить?!!! Деньги на ветер».

«А что мешало поменять их летом или осенью? И наверное стоимость снова по цене 1- комнатной квартиры».

«На эти бы остановки поставить тех, кто подписал согласие на них. С ожиданием по 20 минут стоять с детьми в них невозможно. Ветер продувает, от снега и дождя не защищает».

«В Костанае остановки в первую очередь должны быть тёплые и большие, так как мы всё таки на севере».

«Да что это за остановки!!!! Ни от дождя ни от снега не спасут! Издевательство! Учитывая, как у нас ждёшь автобусы по полчаса, нет бы что-то действительно комфортное сделать».

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