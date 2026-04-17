«Сделайте подарок городу»: в Костанае появятся лебеди — видео

В Костанае продолжается благоустройство городской территории. Восстановлено озеро «Тарелочка». О перспективах развития зоны отдыха рассказал аким города Марат Жундубаев.

По его словам, территория уже заметно преобразилась, однако работы по улучшению экосистемы будут продолжены.

«Уже совсем другой вид. Да, появится камыш — будем его убирать, где-то, возможно, оставим, ведь это природная среда. Это всегда было озером», — отметил глава города.

Аким поручил ответственным службам рассмотреть возможность благоустройства водоема с элементами живой природы.

«Сделайте подарок городу — найдите двух лебедей, постройте для них домик. Только не из дикой природы, а из питомников, где птицы уже адаптированы к таким условиям», — подчеркнул Марат Жундубаев.

Также рассматривается возможность зарыбления водоема и создания полноценной природной зоны в городской черте.

По мнению акима, в перспективе это место может стать уютной локацией для отдыха горожан и органично вписаться в городской ландшафт.