«Сделаю все возможное, чтобы вы не нуждались». Токаев ответил супруге погибшего инспектора

На встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым супруга погибшего в результате масштабного пожара Алексея Губаева задала вопрос: «Почему ее муж во время службы находился в лесу на личном автомобиле», — передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Акорду».

«Почему никогда в лесничестве нет запчастей, ничего нет. Все машины у них вечно сломанные, у них ничего там нет. Почему, когда мой муж пришел писать заявление на увольнение, почему директор лесничества его не подписал? Почему они сказали, что якобы вообще не видели это заявление. Почему они так делают? Мое личное мнение, что виноваты они», — задала вопросы Главе государства Татьяна Будюк.

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«Ваш вопрос законный, что касается технического обеспечения лесничества, вопрос правильный. Все, кто так или иначе сопричастны к этой трагедии, вы говорите, директор лесничества, они будут привлечены к ответственности», — ответил Токаев.

«Что мне говорить ребенку? Он ищет отца, мы взяли кредит, я на работу выйти не могу, никуда. Как мне жить дальше?» — продолжила супруга погибшего инспектора.

«Что я могу сказать. Вам будет оказана материально-финансовая помощь. Отца семейства не вернуть, но что касается содержания вашей семьи, ребенка — это будет на моем личном контроле. Я сделаю все возможное, чтобы вы не нуждались.

Я понимаю, вы лишились мужа, лишились кормильца. Ребенок остался. Поэтому и говорю, что я помогу. Ситуация, действительно, сложная. Я все понимаю. Я же не на другой планете живу. С вами я живу вместе», — ответил Глава государства.

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